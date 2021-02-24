جاستن بيبر يركع بعد حصوله على "رولز رايز" لا مثيل لها في العالم... فيديو

حصل المغني وكاتب الأغاني الكندي، جاستن بيبر، على سيارة فاخرة من نوع "رولز رايز" لا مثيل لها في العالم، صممت خصيصا له.

أرسل المغني جاستن بيبر، قبل ثلاث سنوات، رسالة نصية إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لمتجر "ويست كوست"، رايان فريدلينجهاوس، مرفقة مع مقطع فيديو لنموذج أولي من "رولز رايز" مستقبلية، وسأله عما إذا كان بإمكانهم الحصول على السيارة المذكورة.

السيارة التي أرفقت في الفيديو لم تصنع بعد، كانت عبارة عن نموذج مطروح من قبل الشركة الأشهر في عالم السيارات، لكن المتجر حضر مفاجأة لا مثيل لها للمغني الكندي.

Watch Justin Bieber Tear Up When He Gets the Keys to His Custom Rolls-Royce Wraith https://t.co/cXthHoudUv pic.twitter.com/6z7kqZX5sW — Business Solutions (@bizsolutionsvcs) February 22, 2021

طرح المتجر على المغنى فكرة تصنيع نسخة مطابقة للفيديو من خلال إجراء تعديلات على النموذج الأصلي، لكن لم يتوقع أن تكون بهذا الجمال.

Justin Bieber’s New Rolls Royce custom-made by West coast Customs.🔥 pic.twitter.com/NMYBq2UmtT — ZONE23 (@ZONE23WORLD) February 20, 2021

نشر موقع "robbreport" فيديو يظهر لحظة تقديم السيارة الفريدة التي قام المتجر بتعديلها خصيصا للمغني، الذي بدا مندهشا تماما، وظهر وهو يقول مستغربا "ماذا.. ماذا" ثم ركع على الأرض من شدة الدهشة بالتصميم الساحر للسيارة.