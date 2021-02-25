مقبرة إيطالية تنهار في البحر وتجرف معها عشرات التوابيت...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار كتلة أرضية في منطقة كاموغلي شمال غرب مدينة جنوة، في البحر، مما تسبب في وقوع العشرات من توابيت الموتى في المياه.

وتسبب الانهيار سقوط نحو 200 تابوت في المياه، فضلا عن تدمير كنيستين صغيرتين كانتا في المقبرة.

وتبذل السلطات المحلية الجهود لإنقاذ التوابيت، في الوقت الذي ينتظر فيه أقارب المدفونين في المقبرة بقلق ليعرفوا مصير توابيت أحبائهم، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".