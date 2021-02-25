"أريد أب"...طفل يجري محادثة طريفة مع مكبر صوت ذكي..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا نشرته سيدة، لطفلها الصغير وهو يجري حوارا شائقا مع مكبر الصوت الذكي.

وكانت المفاجأة حين طلب الطفل من المكبر بإحضار "أب له".

الأم استمعت إلى المحادثة من خلال كاميرا مراقبة وضعتها في غرفة الطفل، لتقوم بتسجيل محادثة طريفة نالت العديد من المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.