عجوز ترقص على شرفة منزلها فرحا بتساقط الثلج...فيديو

ويظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره في عاصمة جوريجا، السيدة العجوز وهي ترقص برشاقة كالشباب.
ونشر الكثيرون من سكان العاصمة مقاطع مصور وصورا للعاصفة الثلجية التي ضربت المدينة والتي لم تشهد مثلها منذ وقت طويل.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة عجوز وهي ترقص فرحا على شرفة منزلها بسبب تساقط الثلوج.
ويظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره في عاصمة جوريجا، السيدة العجوز وهي ترقص برشاقة كالشباب.
ونشر الكثيرون من سكان العاصمة مقاطع مصور وصورا للعاصفة الثلجية التي ضربت المدينة والتي لم تشهد مثلها منذ وقت طويل.
تم تصوير عشرات الآلاف من طيور "الرافعة" بالقرب من بحيرة الحولة في إسرائيل، قادمة من أفريقيا وهي في طريقها إلى أوروبا من أجل هجرتها الربيعية.
تعرضت شاحنة عسكرية تنقل صواريخ "إس 400" الى حاث سير في أحد ضواحي العاصمة الروسية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا نشرته سيدة، لطفلها الصغير وهو يجري حوارا شائقا مع مكبر الصوت الذكي.
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