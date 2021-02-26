آلاف طيور "الرافعة" تغزو المحمية الطبيعية الإسرائيلية في طريقها إلى أوروبا... فيديو

تم تصوير عشرات الآلاف من طيور "الرافعة" بالقرب من بحيرة الحولة في إسرائيل، قادمة من أفريقيا وهي في طريقها إلى أوروبا من أجل هجرتها الربيعية.

ويظهر المزارعون المحليون في الفيديو وهم يقومون بإطعام الطيور في محاولة لإبعادها عن المناطق الزراعية، لتقليل الخسائر نتيجة الأعداد الكبيرة للطيور.

ويمثل وجود مثل هذا العدد الكبير من هذه الطيور خطرا محتملا على الزراعة في المنطقة.

أثناء الرحلة، تشكل طيور "الرافعة" في بعض الأحيان قطعانا، لتقليل مقاومة الرياح وتشكل إسفينا يبدو مثيرا للإعجاب من سطح الأرض.