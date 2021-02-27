آلة في الصين تسمح للأشخاص بتزويج أنفسهم خلال دقائق.. فيديو

أنشأت مقاطعة صينية محطة للخدمة الذاتية، حيث يمكن من خلالها إتمام مراسم الزواج خلال دقائق.

ويمكن للأزواج استخدام آلة تشبه ما يستخدم لتسجيل الوصول إلى المطار، لإجراء مسح ضوئي لوثائق هوياتهم، وإدخال المزيد من المعلومات الشخصية والتقاط صور وجوههم.

وتراجع الآلة الطلب وتطبع وثيقة الزواج، ولا يتعين على الزوجين الحديثين لإتمام الرباط القانوني إلا وضع بصماتهما على الورقة أمام المسؤول في المحطة، ولا يستغرق إتمام العملية بأكملها أكثر من 15 دقيقة تقريبا، بحسب ما نقلت صحيفة thetimes.