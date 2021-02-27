8 آلاف زهرة تستقبل فصل الربيع في الصين... فيديو

وتعد زهرة الـ"كول" من الزهور التي تتفتح مع بداية الربيع وتصل إلى ذروته بين شهري مارس/ أذار وأبريل/ نيسان، لتحول الحقول إلى واحات ذات لون أصفر براق يلفت الانتباه.
Spring is truly in the air! The 8,000-mu cole flower field in Xingyi, southwest China's Guizhou Province is in full bloom with bright yellow color. pic.twitter.com/OvWqccnKQm— Beautiful China (@PDChinaLife) February 26, 2021
ويعد الاحتفال ببدء الربيع من أهم الأعياد التقليدية عند الصينيين ويرجع تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أشارت إلى أن الإمبراطور ووزرائه كانوا يحتفلون باستقبال الربيع.
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