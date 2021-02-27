8 آلاف زهرة تستقبل فصل الربيع في الصين... فيديو

يستعد الريف الصيني لاستقبال فصل الربيع بتفتح الأزهار مبكرا في العديد من المناطق التي أصبحت تكتسي بمشاهد الطبيعة الجميلة.

وتعد زهرة الـ"كول" من الزهور التي تتفتح مع بداية الربيع وتصل إلى ذروته بين شهري مارس/ أذار وأبريل/ نيسان، لتحول الحقول إلى واحات ذات لون أصفر براق يلفت الانتباه.

Spring is truly in the air! The 8,000-mu cole flower field in Xingyi, southwest China's Guizhou Province is in full bloom with bright yellow color. pic.twitter.com/OvWqccnKQm — Beautiful China (@PDChinaLife) February 26, 2021

ويعد الاحتفال ببدء الربيع من أهم الأعياد التقليدية عند الصينيين ويرجع تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أشارت إلى أن الإمبراطور ووزرائه كانوا يحتفلون باستقبال الربيع.