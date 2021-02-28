كلب "دوبرمان" يمارس الرياضة بكل رشاقة لوحده... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لكلب من فصيلة "دوبرمان" وهو يقوم بحركات رياضية بشكل فردي.

ويظهر المقطع لحظة متابعة الكلب، لتمارين رياضية يؤديها رجل وكلب على التلفاز.

ويبدأ الكلب بتقليد حركاتهم دون أي مساعدة، ليقف على قدميه وليمارس بعض تمارين الإحماء، في مشهد أثار الكثير من متابعي وسائل التواصل.