درون يرصد لقطات مثيرة لنشاط بركان إتنا... فيديو

حلق الدرون فوق فوهة إتنا الجنوبية الشرقية في صقلية، التي ثارت منها الحمم البركانية خلال الأيام السابقة.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أنه بدءًا من 7.39 بتوقيت غرينتش هناك زيادة في نشاط سترومبوليان في بركان إتنا. ورصد النشاط في فوهتين للبركان وبلغ ارتفاعه 300 متر.