الشيف بوراك يخيف الرئيس الشيشاني... فيديو

ويظهر الفيديو كيف يقدم الشيف الطعام لقاديروف عندما بدا وكأنه كاد يُسقط الصينية الضخمة لإخافة الضيوف، وعلم قاديروف أن ما يحدث هو في الحقيقة مزحة، معربا عن إعجابه بنهج الشيف.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 8 ملايين مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك يوم أمس الأربعاء.