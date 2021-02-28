لصوص يجرون سيدة بسيارة بعدما تشبثت بحقيبتها... فيديو

وشهدت مدينة أوكلاند الأمريكية واقعة سحل السيدة في الشارع وذلك بعد أن سرق اللصوص حقيبتها يوم الأربعاء الماضي.

ويظهر في الفيديو كيف حاولت السيدة التشبث بحقيبتها المسروقة، بينما يصر اللصوص بدورهم على التمسك بالحقيبة، ما أسفر عن جر السيدة خلف السيارة لعدة أمتار في الشارع قبل أن تتخلى عن حقيبتها.