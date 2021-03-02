ديك يحرس منزلا لحظة وصول ساعي البريد... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لديك وهو يحرس منزلا في الوقت الذي وصل فيه موظف بريد لإيصال البريد.

ويظهر المقطع المصور قيام الديك بحراسة المنزل وحركته بحرية في حديقته الأمامية، في وقت وصول موظف بريد.

وأظهرت كاميرا مراقبة قيام الموظف برفع كلتا يديه ممسكا بطردين صغيرين، ليتحرك باتجاه الباب ليضعهما، ليعود ثانية الى الحديقة وليهم بالجري مبتعدا عن الديك.

وبحسب ما تم تداوله فإن الديك يعرف باسم فريد، وقد وضعه سكان عائلة في كارولينا الشمالية لحماية منزلهم.