كيف كان يمشي جاك سبارو وطاقمه في البحر الكاريبي أثناء العواصف؟ فيديو يوضح ذلك

شرح البحار والمدون بنيامين بيك سر مشية الكابتن جاك سبارو في بحر الكاريبي.

ظهر مقطع فيديو في حساب المدون المذكور أعلاه على "تيك توك"، صوّر خلاله مشية بطل القصة، جاك سبارو.

ونتيجة لذلك، ذكر بيك أنهم يمشون على السفينة بهذه الطريقة (المائلة)، وأن الحياة في العواصف تؤثر على الشخص، وخاصة القبطان، ويبدأ في البحث عن طرق للحفاظ على التوازن.