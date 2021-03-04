إمساك 80 أفعى جرسية بعد اجتياحها منزلا في تكساس.. فيديو

قام صيادو الثعابين في ولاية تكساس الأمريكية بإمساك أكثر من 80 أفعى جرسية في أحد المنزل في الولاية.

وصور الصيادون عملية إمساك الأفاعي في المنزل، وقاموا بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Rattlesnakes caught by the bucketload after this home is completely overrun by them pic.twitter.com/N8Rw7ayZTh — The Sun (@TheSun) March 4, 2021

​ولاقى المقطع ردود أفعال واسعة من قبل المغردين، الذين عبروا عن دهشتهم من العدد الضخم للأفاعي المجتمعة في المنزل.