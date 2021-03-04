مارة يرفعون سيارة دهست طفلا تحتها في أقل من دقيقة... فيديو

تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر بطولة جماعية للمارة في أحد الشوارع الصينية، حيث أنقذوا طفلا دهسته سيارة.

ويظهر في الفيديو لحظة اصطدام السيارة بالطفل أثناء عبورة الطريق، إلا أن السائق لم يتوقف إلا والطفل أسفل جسم السيارة.

هرع أحد المارة لإنقاذ الطفل لكنه وجده عالقا أسفل السيارة ما جعل إخراجه صعبا للغاية، وفي لحظات قليلة تجمع عدد من المارة ساعدوا الرجل على رفع السيارة حتى تمكن من إخراج الطفل من أسفلها خلال ثوان معدودة.