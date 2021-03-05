أطفال يتسلقون درجا طويلا بطريقة راقصة.. فيديو

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مقطعا مصورا لمجموعة من الأطفال وهم يصعدون درجا طويلا بطريقة راقصة.

كانت مجموعة من الأطفال قد تجمهرت أمام الدرج الطويل، قبل أن يصل شابان ليبدآ تسلق الدرج بطريقة راقصة.

فما كان من الأطفال إلا أن اتبعوا حركات الشابين لتسلق الدرج بمشهد راقص.