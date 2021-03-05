"نهاية العالم"... العناكب تغزو مدينة روسية... فيديو

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي"، مقطعا مصورا من مدينة أنابا الروسية وقد غزت شباك العنكبوت أماكن كثيرة منها.

واشتكى سكان المدينة من المشهد ووصف بعضهم ذلك بـ"نهاية العالم".

وأوضح الممثل عن "هيئة حماية المستهلك الروسية"، غينادي بابينكو، بأن هذه الظاهرة غير عادية ويتسبب بها ارتفاع حرارة الطقس بغير موعدها بالإضافة للرطوبة العالية.

مضيفا بان العناكب غير سامة ولاتشكل خطرا على الإنسان.