رضيع صيني ينام بأوضاع "كونغ فو"... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رضيعا ينام في أوضاع غريبة فضلا عن كونها صعبة على الرضع في مثل سنه.

ويظهر الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره 10 شهور، في الفيديو نائما في أوضاع تشبه تلك التي يؤديها لاعبو الرياضة القتالية "كونغ فو".

وينام الرضيع بطريقة غريبة حيث يباعد بين ساقيه بدرجة غير معتادة، لا يقدر على أدائها إلا لاعبون محترفون.