الحب يتحول إلى وحشية عند هذا القط.. فيديو

الحيوانات الأليفة هي بطلة العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والرائعة على الانترنت، والتي تفرح الناس في جميع أنحاء العالم.

قط أليف.. يلعق صاحبه، ويقبله.. وفجأة يتوقف عن ذلك كما يبدو في هذا الفيديو.

تُظهر اللقطات كيف يجلس القط على الطاولة ويميل الرجل نحوه. وبعد كل الحب، يتغير القط في المزاج ويحاول أن يعض الرجل. بطبيعة الحال، المالك ينظر إلى الحيوان الأليف باستياء وغضب. القط غضب أيضا وضربه على وجهه.