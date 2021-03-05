في السماء... الشيف بوراك يمارس هواية الطبخ على متن مروحية... فيديو

نشر الشيف التركي الشهير أوزمير بوراك مقطع فيديو وهو يمارس هوايته المفضلة على متن مروحية صغيرة على أحد شواطئ دبي.

ويظهر بوراك في الفيديو وهو يحمل صحن من الكنافة، التي يحضرها عادة في المطعم لزبائنه، قبل أن يشرع في تقطيع البصل وهو في السماء والابتسامة العريضة لا تفارقه كالعادة.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 4 ملايين مشاهدة في غضون 22 ساعة من نشر الفيديو.