بجعتان تهاجمان الفتاة الخطأ.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لواقعة حصلت بين شابة وبجعتين سوداوتين، في أحد المتنزهات.

ويظهر المقطع لحظة لحاق البجعتين بالشابة التي لم تترد في مسكهم من عنقهم لتحاول إعادتهم إلى بحيرة قريبة.

إلا أن الشابة ظنت أنها قد نجحت في ذلك لتتفاجئ بلحاقهما بها بعد مسافة قصيرة، لتلتفت بعدما توقفت البجعتين، وبدأتا بالصياح، كصيحة المنتصر.