حب غريب من طرف واحد يجمع كنغر مع كلب في أستراليا... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاقة حب غريبة تجمع كلب مع حيوان الكنغر في حديقة أحد المنازل الأسترالية.

ويظهر مقطع الفيديو الكلب وهو يعانق الكنغر بشكل حميمي، وبعد أن أفلته، ابتعد الكنغر هاربا بسرعة، ولم يستطع الكلب اللحاق به.

ولم يلبث المقطع إلا بضع ساعات ليحقق نسبة مشاهدات عالية على مستوى مدينة أديلايد بأستراليا.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.