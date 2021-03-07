فيديو يظهر ردة فعل شاب حاولت رياح عاتية سحبه عاليا

شهدت باكو عاصمة أذربيجان رياحا قوية، ولقطت إحدى آلات التصوير مشاهدا لشاب أنقذ نفسه من خلال تمسكه بعامود الإنارة في الشارع.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يمسك بعامود الإنارة على الرصيف في مدينة باكو عاصمة أذربيجان عندما هبت رياح قوية خوفا من أن تسحبه.

تجدر الإشارة إلى أن الأحوال الجوية قد تغيرت بشكل كبير في أذربيجان منذ صباح اليوم، حيث لوحظت رياح شمالية غربية قوية في البلاد.