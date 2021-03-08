بعد نتيجة كارثية.. شاب يوضح لماذا لا ينبغي على بعض الرجال حلق لحاهم... فيديو

في بعض الأحيان، يمكن أن يتغير المظهر بشكل كبير بعد تعديلات معينة مثل حلاقة اللحية، وغالبًا لا يحدث نحو الأفضل.

يظهر المقطع شاب ذو شعر طويل وجميل ولحية متوسطة، يلتقط صورا على الكاميرا من جميع الزوايا.

​وبعد أن ودّع الشاب لحيته، تغير مظهره بشكل كبير ومن الواضح أنه ليس للأفضل، وأكد أنه يشعر وكأنه يشبه امرأة في الـ50 من عمرها.