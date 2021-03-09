بطريق يستعين بقارب للسياح للنجاة من حيتان جائعة... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاة بطريق صغير من حيتان قاتلة، وذلك بعد أن قفز في قارب ممتلئ بالسياح.

وقام مدونا السفر، مات وآنا كارستن، بتصوير مطاردة حيتان قاتلة لبطريق خلال رحلة استكشافية يقومان بها في مضيق جيرلاش في القارة القطبية الجنوبية.

ويظهر في الفيديو كيف يحاول البطريق الفرار من الحيتان والقفز إلى قارب ممتلئ بالسياح، ويمكث في القارب لبعض الوقت ثم يقفز مرة أخرى إلى مياه المحيط.