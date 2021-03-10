رجل صيني يشكل هياكل رائعة من الدراجات والمطارق والكراسي...فيديو

تغلب الصيني وان إيكون على قوانين الجاذبية، بصناعته معجزات بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو يضع الأشياء فوق بعضها البعض، ولا تسقط بفضل التوازن المحسوب بعناية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه الأشياء عبارة عن مطارق ودراجات وحتى كراسي.

وقال الرجل: "في البداية تعلمت مهارات الموازنة عن طريق زيادة عدد الأشياء، ثم بدأت في استخدام الماء والأشخاص لبناء أهرامي. يجب زيادة الصعوبة تدريجيا. في المستقبل، أود أن أقوم بأداء رائع، موازنة بين العديد من الأشياء باستخدام تقنياتي الجديدة".