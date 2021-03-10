لحظة سقوط رجل تعلق بمنطاد طائر... فيديو

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، للحظة سقوط رجل تشبث بمنطاد أثناء ارتفاعه.

ويظهر في الفيديو رجل متشبث بقاعدة المنطاد فيما يرتفع الأخير في الهواء، وظل الرجل معلقا رغم محاولات مجموعة أشخاص في الأسفل جذب المنطاد بالحبال.

وبعد ثوان أفلت الرجل قاعدة المنطاد ليسقط باتجاه الأرض إلا أنه تثبث بالحبال مرة أخرى لتمنع سقوطه فوق الأرض مباشرة.

يذكر أنه تم التقاط هذا المقطع في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.