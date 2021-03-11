رد فعل معلمة يابانية تجاه طالبة نائمة في حجرة الدراسة... فيديو

وثّقت عدسات الكاميرات موقفا مثيرا للإعجاب لمعلمة في اليابان، رأت إحدى طالباتها نائمة خلال الحصة الدراسية.

ويظهر في الفيديو المعلمة أثناء شرحها داخل حجرة الدراسة، وأثناء مرورها بين الطلاب توقفت عند طالبة نائمة.

بابتسامة دافئة راحت المعلمة تدلك أكتاف الفتاة لإيقاظها بلطف، وبعدما استيقظت الطالبة، طلبت منها المعلمة النهوض وعرضت أمامها بعض تمارين المد لإعادة النشاط إلى الفتاة.

وبعد أن تيقنت المعلمة من أن الطالبة استعادت جزءا كبيرا من انتباهها صافحتها بحماس.