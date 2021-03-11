"مشاهد مرعبة"... نمر يدخل مدينة منذ أمس والقوى الأمنية عاجزة... فيديو

دخل نمر كبير منطقة سكنية مأهولة في الهند ما تسبب بحالة من الهلع والرعب واستدعى تدخل الفرق المتخصصة من مسؤولي الغابات وقوات الأمن.

وأشارت مصادر رسمية هندية إلى قيام نمر ضخم بدخول منطقة سكنية مكتظة ومهاجمة عدد من السكان والعمال الذين تواجدوا في المنطقة لحظة ظهور النمر.

ودخل النمر من منطقة مجاورة لطريق خاندو في منطقة نيو رانيباغ، وأبلغ السكان المحليون عن حدوث هجوم كبير من قبل النمر داخل الأبنية السكنية.

وبحسب صحيفة "timesofindia" الهندية، ما زال النمر طليقا حتى نشر البيانات الأخيرة اليوم، حيث عجزت قوات الأمن وحرس الغابات عن التقاطه بالرغم من وجود طبيب بيطري متخصص بالتخدير وشباك ومعدات خاصة.

واستطاع النمر الإفلات من العناصر التي تعمل على إمساكه في أكثر من مكان بسبب رشاقته العالية وسرعته، حيث قدر عمره بحوالي 5 سنوات فقط.

وقال الطبيب البيطري، أوتام ياداف، قائد عمليات البحث، والذي شارك بهدف تخدير الحيوان المفترس: "لقد رصدنا النمر، الذي من المحتمل أن يكون عمره خمس سنوات، في أربعة أماكن لكنه استمر في الجري، وبالتالي لم نتمكن من استهدافه بلحظة هدوء (من أجل تخديره)".

وأضاف الطبيب: "هاجم الحيوان البري سياراتنا وكان سريع الحركة وتخفى بسرعة كبيرة عن الأنظار".

ويتخوف الطبيب من اختباء النمر بين محاصيل القمح القريبة من الأماكن السكنية: "من المحتمل أن يكون النمر في مكان ما وسط محاصيل القمح. نصحنا السكان المحليين بعدم الخروج من منازلهم ليلا. وفي الوقت نفسه، قمنا بتركيب مصابيح بحث ونشرنا حراسًا للمساعدة في البحث عن النمر، بينما تم أيضًا وضع فخين في مكانين مختلفين".