ديك رومي يحطم عيادة طب أسنان في أمريكا... فيديو

ووفقًا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز"، فإن المديرة، دونا ماكدونالد، كانت في مكتبها لحظة اقتحام هذا الدخيل للعيادة، وشعرت الفتاة حينها أن "زلزالا قد بدأ" لكنها أدركت بعد مرور بعض الوقت السبب الحقيقي لما حدث، واستدعت خدمة مراقبة الحيوانات، ليتضح فيما بعد أن الديك الرومي كان قد حطم زجاج المكتب، وخرب كراسي الأسنان.

وأكد الخبراء أنه بعد فحص الطائر، تبين أن الديك الرومي المخرب لم يتعرض لأي ضرر، فقرروا أنه بالإمكان إعادته إلى الطبيعة.

وتوقع الخبراء أن غضب الطائر نتج عن انعكاس صورته في المرآة. فالطيور الآن في موسم التزاوج، على ما يبدو، لذلك اعتقد الديك الرومي أن هناك منافسا أمامه يواجهه، وحاول "التعامل معه" بكل رجولة، وهذا ما أدى لتحطيمه زجاج العيادة وتخريبه كراسي الأسنان.