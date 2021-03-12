سيدة تتنزه مع كلب "روبوت" على أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو

ويظهر الفيديو امرأة تسير خلف كلب روبوت، بينما كان هناك المئات من المتفرجين، كما أن كلبًا حقيقيًا بدأ ينبح في وجه الكلب الآلي.

وقالت قناة "viralhog" إن الكلب الآلي معروض للبيع من قبل شركة Boston Dynamics مقابل نحو 75000 دولار.

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات وشارك في إثارة جدل حول التساؤل حول ما إذا كان من الصواب إنفاق الكثير من الأموال على كلب آلي في حين أن هناك العديد من الكلاب في الملاجئ.