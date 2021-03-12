جسم غامض يحلق في سماء ياقوتيا الروسية... فيديو

ومن المتوقع، أن يكون هذا الجسم عبارة عن حطام فضائي قادم من محطة الفضاء الدولية. وقال خبير روسي في مجال الملاحة الفضائية لوكالة "سبوتنيك"، من الممكن أن يكون الجسم الذي حلّق فوق ياقوتيا عبارة عن بقايا صاروخ فريغات، الذي استخدم لإطلاق القمر الصناعي "ميتيور إم" في عام 2009.