جرو يبعد مجموعة أشبال عن طعامه بشجاعة... فيديو

تحول جرو إلى بطل على مواقع التواصل بسبب شجاعة أظهرها أمام أشبال أسد.

ويظهر المقطع قيام الجرو بتناول طعام بنهم، في الوقت الذي بدأ فيه بالتصدي لثلاثة أشبال اقتربت لتشاركه الوجبة.

إلا أن الجرو لم يقف مشاهدا، ليقوم بمهاجمة الأشبال التي همت بالابتعاد عنه واحدا تلو الآخر، في مشهد مضحك.