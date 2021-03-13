نجمة "تيك توك".. إيطالية تتحول من قبيحة إلى جمال لا يوصف خلال دقائق.. فيديو

تحولت الإيطالية فابيولا باغيليري، من قبيحة إلى جمال لا يصدق في غضون دقائق.

استغرق الأمر من فابيولا مائتي حلقة لتصبح جميلة. حيث تم تجسيد بطلة هذه المادة في غضون دقائق وبسرعة تقريبًا أصبحت نجمة موقع "تيك توك".

في البداية تظهر فابيولا أمام الكاميرا "بدون مكياج"، بشعر أشعث، وفم صغير، وحاجبان يختفيان بعد برهة زمن، مع النظارات.

بعد ذلك - القليل من المكياج، لتبدو مثل جميلات أغلفة المجلات.