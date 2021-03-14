كلبة تكتشف "خيانة حبيبها" مع قطة... فيديو

الحيوانات الأليفة هي أبطال العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والرائعة على الإنترنت التي تضحك الناس في جميع أنحاء العالم.

يبدو في هذا المنزل وكأنه يوجد مثلث حب.

يظهر في الفيديو كلب مستلقي على الأرض وفي حضنه قطة بيضاء. في هذا الوقت، يدخل كلب آخر الغرفة. عند ملاحظة ذلك، تبتعد القطة فورا عن حضن الكلب، كما لو لم يحدث شيء.