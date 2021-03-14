فهد يحاول اللحاق بسنجاب على شجرة ولكنه يتلقى صدمة "غير متوقعة"... فيديو

صغير فهد كان يلعب مع أحد أفراد عائلته من الفهود، ثم اتجه للعب من غيره، أو كان جائعا.

ثم وجد سنجاب على شجرة، وظل يختبئ منه ويركض، ويلاحقه ولكنه لم يعثر عليه في النهاية.

ويظهر في الفيديو الفهد واقفا على ما يبدو في حسرة من أمره وربما مصدوما من سرعة اختفاء السنجاب.

بعد ذلك ذهب الفهد إلى زوار المحمية الذين كانوا شاهدين على الموقف حيث انتهزوا الفرصة والتقطوا له بعض الصور.