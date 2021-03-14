سرقة سيارة من معرض والبائع يتعلق بالزجاج الأمامي... فيديو

ويظهر في الفيديو شخصان يحاولا سرقة سيارة فاخرة من أمام المعرض الكائن في مقاطعة أونتاريو بكندا.وفور انتباه البائع لمحاولة السرقة، ألقى بنفسه فوق غطاء محرك السيارة متعلقا بالزجاج الأمامي محاولا منع اللصين من الفرار بالسيارة.
عرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر جريمة سرقة لسيارة فاخرة من أمام أحد المعارض.
ويظهر في الفيديو شخصان يحاولا سرقة سيارة فاخرة من أمام المعرض الكائن في مقاطعة أونتاريو بكندا.وفور انتباه البائع لمحاولة السرقة، ألقى بنفسه فوق غطاء محرك السيارة متعلقا بالزجاج الأمامي محاولا منع اللصين من الفرار بالسيارة.
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