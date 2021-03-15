رصد شكل نادر للشفق القطبي في روسيا... فيديو

وكتب مؤلف الفيديو إيليا يانكوفسكي على موقع "فكونتاكتي" الروسي، يتجلى هذا الإشراق في شكل بقع نابضة وخافتة وقاتمة، تتراوح في الحجم من عشرات إلى مئات الكيلومترات، ويشبه النيران أو الأمواج.

وأشار المصور، أن شهر مارس/ آذار هو أحد أفضل الشهور لرصد الشفق القطبي في خطوط العرض الوسطى. حيث يكون المجال المغناطيسي للأرض أكثر عرضة للرياح الشمسية في فترات قريبة من الاعتدال الشمسي، ولهذا يسبب حتى النشاط المغنطيسي الأرضي الصغير، ظهور "أضواء" قطبية ساطعة.