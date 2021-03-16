قرد يتجول بعربة الأطفال في أحد المخازن الروسية... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لشخص داخل أحد المخازن في مدينة ناباريزني الروسية، يجر عربة أطفال يجلس فيها قرد.

تُظهر اللقطات كيف أن قردا يرتدي بذلة الأطفال الرضع، يجلس بهدوء تام في العربة، وينظر أيضًا باهتمام إلى رفوف السوبر ماركت.

في التعليقات الموجودة على الفيديو، قال بعض المشتركين مازحين إن القرد كان في المتجر دون قناع، وهذا مخالف لقوانين التباعد الاجتماعي.