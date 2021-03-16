لبنان... مواطن يستعين بعدادة نقود لدفع ثمن القهوة

انتشر مقطع فيديو ساخر على تطبيق "تيك توك"، لمواطن لبناني يستعين بآلة عد النقود في مطعم لدفع فاتورة فنجان قهوة.

ويظهر في المقطع الذي نشر على صفحة "Jean Marc Boulos" شخص يريد دفع الفاتورة البالغة 2 دولار، ليفاجئ الجمهور بإخراج آلة عد النقود ليحسب قيمة الفاتورة بالعملة اللبنانية.

ويقول في نهاية المقطع "ضل مليونين خليوهن للشباب".

​في إشارة إلى الانخفاض الكبير في قيمة صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.