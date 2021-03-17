قرص هوكي يقتل لاعبا روسيا... فيديو

تسبب قرص هوكي في قتل لاعب روسي خلال المباراة التي جمعت بين فريقي "دينامو سانت بطرسبرغ" و"لوكو ياروسلافل" في بطولة للناشئين.

وأصاب قرص الهوكي عن طريق الخطأ رقبة اللاعب تيمور فايزوتدينوف، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة، لم يتسطع على إثرها مغادرة الملعب بمفردة.

تم نقل اللاعب إلى المستشفى لكنه دخل في غيبوبة وتوفي بعدها بأيام قليلة، عن عمر ناهز 20 عاما فقط.