وسط حركة السفن... صاعقة تضرب المياه بشدة قبالة سواحل سيدني الأسترالية... فيديو

ويظهر المقطع القصير لحظة ضرب صاعقة برق قوية للمياه قبالة سواحل مدنية سيدني الأسترالية.وتأتي هذه الصاعقة العملاقة لتشق ظلام الليل رأسا من السماء إلى سطح المياه وسط حركة السفن.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة تجلت فيها قوة البرق.
ويظهر المقطع القصير لحظة ضرب صاعقة برق قوية للمياه قبالة سواحل مدنية سيدني الأسترالية.وتأتي هذه الصاعقة العملاقة لتشق ظلام الليل رأسا من السماء إلى سطح المياه وسط حركة السفن.
تسبب قرص هوكي في قتل لاعب روسي خلال المباراة التي جمعت بين فريقي "دينامو سانت بطرسبرغ" و"لوكو ياروسلافل" في بطولة للناشئين.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لدب يركض خلف رجل في شوارع إحدى المدن الروسية.
انتشر مقطع فيديو ساخر على تطبيق "تيك توك"، لمواطن لبناني يستعين بآلة عد النقود في مطعم لدفع فاتورة فنجان قهوة.
انتشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لشخص داخل أحد المخازن في مدينة ناباريزني الروسية، يجر عربة أطفال يجلس فيها قرد.
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