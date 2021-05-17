فان دام" أرمينيا.. رياضي يقدم عروضا رائعة بحركات دقيقة.. فيديو

كسب رياضي من مدينة يريفان الأرمينية شهرة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حركاته الرياضية الدقيقة.

ويقدم دافيد فاردوميان صاحب الـ32 ربيعا حركات رياضية تتسم بالاحترافية العالية، كما يقلد بشكل رائع حركات الممثل الأمريكي "فان دام" حتى أصبح يلقب باسمه.

ويقول الرياضي الأرميني إن السر في أداء هذه الحركات بشكل متميز هو التحضير الجيد والرغبة في الوصول إلى الهدف.

يمارس "فان دام" أرمينيا رياضة الفنون القتالية منذ الصغر، كما شارك في عدة بطولات دولية ومحلية.