فيل غاضب يهجم على صغير فرس النهر ويكاد يقتله.. فيديو

ويظهر في الفيديو الذي تم التقاطه من قبل مجموعة من السياح في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، كيف يصدر الفيل أصواتا تعبر عن غضبه ثم يبدأ بدفع أفراس النهر من البركة، ثم يقترب الفيل من صغير فرس النهر ويمسكه بخرطومه ويقذف به إلى الشاطئ.

يذكر أن حديقة كروجر الوطنية تقع في شمال شرق جنوب أفريقيا، ويعيش على أراضيها نحو 1.5 ألف أسد و12 ألف فيل و2.5 ألف جاموس ونحو ألف نمر وخمسة آلاف وحيد قرن.