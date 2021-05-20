كواليس تصوير خدعة السقوط من المرتفعات في الأفلام... فيديو

تداول عدد من حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كواليس تصوير خدعة سقوط الممثلين من المرتفعات في الأفلام.

ويظهر في الفيديو ممثل يسقط من مرتفع، لكن تم إعداد الأماكن التي يسقط عليها الممثل بمواد مرنة تمتص صدمة سقوط الممثل عليها.

وبعد التقاط مشهد السقوط فوق تلك المواد المرنة يتم تركيب مشهد السقوط بالتقنيات الحديثة على المكان الذي يظهر في الشكل النهائي للمشهد السينمائي.