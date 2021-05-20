مطاردة مثيرة بين فهد الثلج وغزال فوق مرتفع صخري... فيديو

وأظهر الفهد شراسة وإصرارا كبيرين خلال المطاردة، حيث ركض خلف الغزال رغم أن المطاردة كانت فوق مرتفع صخري وعر للغاية.

وراوغ الغزال الفهد عدة مرات بين الصخور، إلا أن الفهد نجح في القبض على الغزال، لكنه لم يحكم قبضته بشكل كامل ما سمح للغزال بأن يفلت ليسقط في مسطح مائي متاخم للمرتفع الجبلي وينجو بحياته.