غراب أليف يميز الأشياء ويسمع كلام صاحبه... فيديو

جلب الغراب "غوشا" الأليف في مدينة ليسفا في منطقة بيرم الروسية، الشبشب إلى مالكه بعد أن طلب منه ذلك.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "ميدوزا"، لم يفهم غوشا على الفور ما يريده منه صاحبه، وفي البداية انتزع القفاز عن طريق الخطأ.

كان على المالك إقناع الطائر بإصرار أكبر.

وفي المحاولة الثانية، فهم الغراب ما يريده المالك، وجلب له أول فردة من الشبشب، ولكن المالك أصر أن يجلب له الردة الثانية، وبالفعل سمع كلامه وجلبها.