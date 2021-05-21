أسد يعاقب أشخاصا مزعجين "بطريقة مبتكرة"... فيديو

واختار الأسد عقاب هؤلاء المزعجين بطريقة مبتكرة وغير مألوفة في مثل هذه المواقف، حيث وقف الأسد باتجاه الأشخاص ثم وجه مؤخرته لهم مطلقا دفعة سوائل باتجاههم.أصيبت مجموعة المتفرجين بصدمة من تصرف الأسد، وهرعوا مبتعدين عنه مبدين دهشتهم مما حدث.
عاقب أسد مجموعة أشخاص أصروا على إزعاجه أثناء مشاهدته وهو داخل قفصة.
واختار الأسد عقاب هؤلاء المزعجين بطريقة مبتكرة وغير مألوفة في مثل هذه المواقف، حيث وقف الأسد باتجاه الأشخاص ثم وجه مؤخرته لهم مطلقا دفعة سوائل باتجاههم.أصيبت مجموعة المتفرجين بصدمة من تصرف الأسد، وهرعوا مبتعدين عنه مبدين دهشتهم مما حدث.
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