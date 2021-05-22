معركة شرسة بين لبؤة ونمر على قمة شجرة والنتيجة مؤلمة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من الحياة البرية لمعركة حدثت بين أنثى أسد ونمر على قمة إحدى الشجيرات، كانت نتيجتها مؤلمة.

وشارك نشطاء بشكل واسع مقطع فيديو تظهر فيه لبؤة (أنثى الاسد) وقد تبعت نمرا إلى قمة الشجرة بهدف الاستيلاء منه على صيده الثمين.

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وحدث الصدام بين المفترسين الضاريين على قمة وطرف أحد جذوع الشجرة الجانبية، حيث تشاجر المفترسان على ما يبدو أنه غزال صغير.

لكن ضراوة المعركة تسببت بانكسار جذع الشجرة وسقوطهما على الأرض بشكل مؤلم، حيث استدرك النمر الموقف وهرب بسرعة تاركا وجبة الإفطار لأنثى الأسد.