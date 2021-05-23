ردة فعل مضحكة لموظفة في محل لبيع القهوة بعد قيام زبون بإجراء "سحر" أمامها... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر ردة فعل موظفة تعمل في أحد محال بيع القهوة، بعد قيام زبون بإجراء خدعة أمام نظرها.

وأظهر المقطع المصور ردة فعل الموظفة، التي أدهشها ما قام به الزبون فورا بعد حصوله على طلبه وهو كوب قهوة كبير.

قام الزبون بأخذ كوب القهوة وقلبه على يده ليقوم بعدها بالنفخ عليه، ويسحب يده من أسفل الكوب، ليبدو الكوب فارغا فيقوم بالضغط عليه ويعيده إلى الموظفة.

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الموظفة راقبت ما كان يجري بينما كانت تقوم بعملها لتظهر ردة فعل تمثلت بفتح فمها لدهشتها الشديدة، مما رأته.